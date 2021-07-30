В Екатеринбурге мужчину будут судить за сбыт и хранение 17 880 пачек контрафактных сигарет

Мужчина продавал их на территории Кировского района в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, который торговал контрафактными сигаретами. У него нашли почти 18 тысяч пачек стоимостью свыше 3 миллионов рублей.

Мужчину 1959 года рождения обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как установило следствие, осенью 2020 года он приобрёл и хранил для сбыта 17 880 контрафактных немаркированных пачек сигарет 56 наименований, стоимостью свыше 3 млн рублей. Он их продавал на территории Кировского района по цене ниже рыночной. Экспертиза заключила, что на продукции имелись марки Республики Беларусь, которые не предназначены для торговли на территории России.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, месяц назад в сейфах екатеринбургского магазина нашли 3 тысячи контрафактных пачек сигарет.