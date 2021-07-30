В Иркутске суд арестовал высокопоставленного офицера УМВД по Бурятии за взятку

Размер незаконного вознаграждения составил 15 миллионов рублей. Фото: Павел Ворожцов

В Иркутске суд арестовал заместителя начальника следственного управления МВД по Бурятии. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»).

Решением Кировского районного суда Иркутска обвиняемый отправлен под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе СКР. По версии следствия, 27 июля в одной из гостиниц Иркутска высокопоставленный сотрудник управления МВД получил через посредника взятку в размере 15 миллионов рублей.

Деньги ему передал адвокат обвиняемого по уголовным делам, расследование которых ведёт МВД по Бурятии. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника на месте преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее стало известно о задержании начальника управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и шести его подельников. Их заподозрили в получении взяток на общую сумму более 19 млн рублей. Следствие установило, что задержанные лица в течение нескольких лет изготавливали поддельные пропуска, которые продавались грузоперевозчикам зерновых культур и инертных грузов на территории региона. В ходе обысков были изъяты крупные суммы наличных денежных средств, дорогостоящие автомобили, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

На фоне этого коррупционного скандала министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение отстранить начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Щёткина от занимаемой должности.