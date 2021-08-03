Свердловский облсуд вернул в прокуратуру дело в отношении экс-гендиректора «ВСМПО-Ависма»

Михаил Воеводин не признал вину в злоупотреблении полномочиями. Фото: Александр Зайцев

Бывший генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин не признал вину по делу о злоупотреблении полномочиями. Апелляцию на возвращение обвинителю уголовного дела бывшего гендиректора Свердловский областной суд рассмотрел сегодня, 3 августа.

Отвечая на вопрос о признании вины по ч. 1 ст.201 УК РФ («Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства»), Михаил Воеводин сказал: «Нет». Об этом сообщает ТАСС.

Свердловский облсуд отклонил апелляцию на возврат обвинителю уголовного дела экс-гендиректора корпорации. «Постановление <…> оставить в силе», - сказал судья.

11 июня в ходе предварительного слушания по делу о злоупотреблении полномочиями в отношении Михаила Воеводина в Верхнесалдинском городском суде было принято решение вернуть материалы в прокуратуру. Тогда городской суд счёл, что обвинительное заключение составлено с нарушениями. Потерпевшая сторона и прокуратура подали апелляции на данное решение, но безуспешно.

Напомним, в сентябре 2020 года корпорация подала иск в отношении Михаила Воеводина о компенсации ущерба. Размер требуемой суммы составил 4,07 млрд рублей. СМИ сообщали, что причиной подачи иска стали контракты по продаже ферротитана и титановой стружки по заниженной стоимости, заключённые в 2017-2019 годах, из-за чего корпорация недополучила почти 4 млрд рублей.

Также сообщалось, что против Михаила Воеводина возбуждено уголовное дело. Позже в ГСУ ГУ МВД уточнили, что разбирательство идёт по поводу факта мошенничества в особо крупном размере. Затем по мировому соглашению предполагалось, что ответчик выплатит 1 млрд 950 млн рублей. Решение по итоговой сумме было принято по соглашению сторон на основании экспертной оценки. В итоге Михаил Воеводин обязался в срок до 31.12.2020 года выплатить истцу 1 696 500 000 рублей.

Михаил Воеводин возглавлял компанию с 2009 года. В апреле 2020 года на заседании директоров публичного акционерного общества срок его полномочий был продлён до 13 апреля 2023 года, однако уже в мае глава корпорации заявил о желании покинуть свой пост. Тогда исполняющим обязанности директора ВСМПО-Ависмы был назначен Максим Кузюк. Но после того как на встрече с сотрудниками в середине июня прошлого года он заявил, что предприятие может вообще остановить производство, если не получит новые заказы, основные акционеры публично выразили несогласие с ним, а совет директоров принял решение о назначении на пост гендиректора Сергея Степанова - бывшего руководителя угольного дивизиона компании «ЕВРАЗ».

В январе 2021 года на ВСМПО-Ависме вновь сменилось руководство. Новым гендиректором корпорации стал Дмитрий Осипов.