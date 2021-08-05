Свердловский облсуд признал законным обыск у экс-главы МУГИСО

Суд оставил без изменения решение первой инстанции. Фото: Владимир Мартянов

Свердловский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о законности обыска в квартире бывшего главы регионального министерства государственного имущества (МУГИСО) Алексея Пьянкова. Там подтвердили, что «дело не требовало промедления».

Об этом «Облгазете» рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Фото: скриншот с сайта Свердловского областного суда

Суд первой инстанции вынес решение о законности обыска, который состоялся без соответствующего судебного решения в ночь на 9 июня, так как имелись «обстоятельства, не терпящие отлагательств». Суд принял во внимание, что в случае более позднего проведения следственных действий интересующие следствие предметы могли бы быть уничтожены.

Как пишет «Коммерсантъ», в ходе обыска у Алексея Пьянкова следователи изъяли три мобильных телефона, три iPad, MacBook, 555 тысяч рублей, а также другие предметы. Защита экс-министра попыталась оспорить решение первой инстанции в областном суде, но безуспешно.

Как сообщала «Облгазета», 10 июня стало известно, что в Екатеринбурге состоялись обыски по делу экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова по подозрению во взяточничестве при подготовке к ЧМ-2018. В ходе оперативных действий было задержано несколько человек. Бывшему министру предъявили обвинение сразу по нескольким эпизодам.

Напомним, весной 2016 года следователи возбудили уголовное дело по фактам передачи взяток руководству МУГИСО, которое на тот момент возглавлял Алексей Пьянков. Он и его первый заместитель Артём Богачёв были взяты под стражу. Впоследствии фигурантов дела перевели под домашний арест, а затем отпустили. В 2018 году прокуратура вернула уголовное дело на доследование. В сентябре 2019 года экс-замглавы МУГИСО Константин Никаноров признался в ложных показаниях против бывшего министра и ещё одного экс-замминистра.

Отметим, что в 2017 году Алексей Пьянков был избран в качестве председателя совета директоров АО «Облкоммунэнерго».