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Общество / Суды и криминал
5 августа 2021, 13:07

На складе в Екатеринбурге обнаружили 55 тысяч пачек контрафактных сигарет

Коробки с сигаретами

Нелегальную продукцию хранили в коробках на складах. Фото: пресс-служба УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге обнаружили крупную партию контрафактных сигарет. На складе хранилось 55 тысяч пачек.

Их обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу при силовой поддержке бойцов Росгвардии, сообщили в пресс-службе УМВД города.

Склад располагался на ул. Комсомольской. У ранее не судимого 53-летнего мужчины обнаружили и изъяли 55 тысяч пачек сигарет разного наименования, без акцизных и специальных марок. Стоимость товара составило около одного миллиона рублей. Мужчина предполагал продавать эти сигареты.

Экспертиза подтвердила, что изъятая продукция - это контрафакт. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации". Фигуранта оставили под подпиской о невыезде.

Напомним, недавно в Кировский районный суд направили дело мужчины, которого будут судить за сбыт и хранение 17 880 пачек контрафактных сигарет. В конце июня в сейфах двух магазинов обнаружили ещё 3 тысячи пачек нелегальной продукции. В апреле в Камышлове обнаружили контрафактные сигареты, алкоголь и одежду на 1,5 миллиона рублей.

Областная газета Свердловской области

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