Учитель из Екатеринбурга взял 3,7 миллиона рублей в кредит и перевёл мошенникам

Женщина обратилась за помощью к полицейским. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге мошенники обобрали педагога одной из школ города на 3,7 миллиона рублей. Женщина обратилась за помощью в полицию.

Учительница пояснила блюстителям правопорядка, что ей в течение нескольких дней многократно звонили неизвестные. Злоумышленники представлялись сотрудниками кредитных организаций. Они сообщали о якобы несанкционированных попытках оформить на имя собеседницы кредиты на сотни тысяч рублей.

Чтобы избежать этих операций звонившие предложили женщине самой оформить кредиты, а полученные деньги перевести на «защищенные» счета ради безопасности. Она стала действовать, согласно рекомендациям мошенников. Учительница получила несколько займов в различных банках Екатеринбурга. Деньги обналичивала через кассу и помещала на счета, которые указали мошенники.

В итоге она отправила злоумышленникам 3 миллиона 797 тысяч рублей.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Правоохранители устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Как писала «Областная газета», в конце июля жительница Екатеринбурга отправила телефонным мошенникам более 2,7 миллиона рублей. Один из мужчин, звонивших потерпевшей, представился сотрудником силового ведомства, и она поверила.