Екатеринбургский суд назначил 8 лет колонии убийце молодого парня возле бара "Американка"

Ленинский районный суд Екатеринбурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Кирилла Мордяшова, который убил своего сверстника возле бара "Американка" на Малышева, 29. Фото: Google Maps.

Ленинский районный суд Екатеринбурга огласил приговор по уголовному делу в отношении жителя Ирбита Кирилла Мордяшова, который убил своего сверстника возле бара "Американка" на Малышева, 29. Его отправят в колонию на 8 лет.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, трагедия произошла вечером 12 сентября 2020 года. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения Кирилл Мордяшов 2002 года рождения поссорился с неизвестным ему молодым человеком. Ссора переросла в драку, в ходе которой осуждённый нанёс потерпевшему не менее 10 ударов ножом.

Пострадавший скончался на месте от колото-резаных ранений с повреждением сердца и лёгкого, непроникающих колото-резаных ранений мягких тканей шеи, спины, левого плеча, поверхностной резаной раны шеи.

Подсудимый в ходе судебного следствия свою вину не признал.

В результате Ленинский районный суд признал Мордяшова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку). Ему назначили 8 лет колонии строгого режима.

Приговор в законную силу ещё не вступил.