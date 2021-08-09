Екатеринбурженки отсудили у застройщика более 590 тысяч рублей за дефекты отделки

Застройщик пытался оспорить решение в областном суде, но безуспешно. ФОто: Галина Соловьёва

Екатеринбурженки через суд взыскали с застройщика более 590 тысяч рублей за плохое качество отделки квартиры. Компания пыталась оспорить решение в Свердловском областном суде, но безуспешно.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, Елена и Ольга купили четырёхкомнатную квартиру в доме на улице Раевского в Екатеринбурге в марте 2019 года. Дом возвела компания «Специализированный застройщик «Стройтэк-Инвест». На момент приёма квартиры каких-либо замечаний по качеству отделки у покупателей не было.

Недостатки были выявлены позже во время проживания. Женщины пригласили к себе представителя застройщика для составления акта о наличии многочисленных трещин во всех помещениях, отслоении штукатурки, вздутии обоев и других недостатках. Согласно сметному расчёту, на ремонт требовалось 510 625 рублей. В октябре 2020 года женщины подали застройщику претензию о выплате, но она осталась без внимания.

Тогда жительницы обратились в Кировский районный суд Екатеринбурга. Они просили защитить права потребителя, взыскать деньги на ремонт, неустойку и компенсировать моральный вред. Cудебно-техническая и оценочная экспертизы показали, что общая стоимость строительно-отделочных работ и материалов составила 324 305 рублей. С учётом уменьшения размера основного требования истцы просили взыскать с ответчика в пользу каждого стоимость устранения недостатков – по 162 152 рубля, расходы по оплате сметного расчёта – 5 тысяч рублей, неустойку – 175 тысяч рублей за определённый период с продолжением её начисления по день фактического исполнения решения суда, исходя из цены договора, компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей, расходы на оплату услуг нотариуса в размере 1 100 рублей, штраф и расходы на копировальные услуги в размере 335 рублей.

Суд удовлетворил исковые требования частично. В итоге каждому из истцов застройщик должен выплатить по 295 436 рублей. Ответчик просил отменить данное решение в областном суде, однако оно было оставлено без изменений.