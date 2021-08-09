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Общество / Суды и криминал
9 августа 2021, 15:15

Суд приговорил экс-замглавы свердловского СКР Михаила Бусылко к 8,5 годам колонии

Фемида

В сумме Михаил Бусылко и Дмитрий Чуличков получили 17,5 лет колонии строгого режима. Фото: Владимир Мартьянов.

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал экс-замглавы СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего зампрокурора региона Дмитрия Чуличкова виновными в совершении коррупционных преступлений. В сумме они получили 17,5 лет колонии строгого режима.

"Признать Бусылко виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба суда.

Второго фигуранта того же дела, Дмитрия Чуличкова, приговорили к 9 годам колонии. Подсудимые также были лишены званий полковника юстиции и старшего советника юстиции соответственно.

Напомним, что первого замглавы СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко задержали в ноября 2019 года по подозрению в получении взятки, а через месяц освободили от должности. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил  обвиняемого под домашний арест вплоть до 28 января 2020 года включительно, а затем продлил меру пресечения до конца апреля. Позднее её заменили на запрет определённых действий.

На вакантное место первого замглавы СУ СКР по Свердловской области замену нашли только в 2021 году. Должность занял Анатолий Надбитов, который до этого работал в Калмыкии.

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Областная газета Свердловской области

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