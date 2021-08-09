Бывшим заместителю прокурора Свердловской области и замруководителю регионального следственного управления вынесли приговор по делу о коррупции

В Ленинском районном суде Екатеринбурга завершился судебный процесс по скандальному делу о взяточничестве в самом сердце борьбы с преступностью. Фото: сайт СУ СКР по Свердловской области.

В Ленинском районном суде Екатеринбурга завершился судебный процесс по скандальному делу о взяточничестве в самом сердце борьбы с преступностью – в прокуратуре Свердловской области и в следственном управлении СК России по Свердловской области. Бывший заместитель прокурора областиДмитрий Чуличкови бывший замруководителя регионального следственного управленияМихаил Бусылко признаны виновными в получении взятки в крупном размере, а адвокат Владислав Вострецов – в посредничестве при передаче взятки.

То, что перед должностью у обоих высокопоставленных силовиков значится «бывший», ситуацию не спасает, поскольку преступление, которое вменяется им в вину, они совершили, находясь на важных постах. На то, чтобы принять и изложить мотивированное решение, судье Ирине Цыбульской (Даниловой) потребовалось три недели. Сам приговор она оглашала четыре часа.

Криминально-экономический аспект

В 2017 году разгорелся скандал вокруг металлургического завода имени Бардина (БМЗ) в Сысерти. Спор за право владения предприятием между Виталием Трухиным и Александром Пядышевым из экономического постепенно перерос в криминальный. Уголовное дело о мошенничестве с активами БМЗ то возбуждалось, то прекращалось. Тогда Виталий Трухин стал искать обходные пути решения вопроса. И нашёл. Стал передавать через своего адвоката Владислава Вострецова деньги на подкуп Михаила Бусылко и Дмитрия Чуличкова.

По версии следствия, взяток было несколько, однако зафиксировали лишь одну. Ноябрьским утром 2019 года сотрудники областного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали Владислава Вострецова после того, как он получил от Виталия Трухина деньги, которые должны были помочь в очередной раз оживить уголовное дело о рейдерском захвате. Адвоката взяли в оборот и убедили сотрудничать. На подготовку операции по разоблачению взяточников в погонах ушло, судя по тому, что прозвучало в суде, около восьми часов. Вечером 30 ноября Владислав Вострецов передал меченые деньги Михаилу Бусылко, а тот якобы часть из них отнёс Дмитрию Чуличкову.

Задержаны по подозрению

Сразу после задержания Владислав Вострецов и Михаил Бусылко стали, что называется, сотрудничать со следствием. Оба признавали свою вину и давали показания друг против друга и против Дмитрия Чуличкова. И только последний упрямо отрицал свою вину: утверждал, что его оговаривают, и требовал очной ставки с теми двумя. Однако во встрече лицом к лицу ему почему-то долго отказывали.

Свою подпись на документе, отменяющем постановление о прекращении уголовного дела по факту мошенничества на БМЗ, зампрокурора объяснял тем, что подобных бумаг он подписывает множество. Обыск в его кабинете и на квартире тоже ничего особенного не дал. Дома у Дмитрия Чуличкова нашли 744 тысячи рублей, 961 доллар США и телефон iPhone X. Если учесть, что по декларации за 2018 год зампрокурора области заработал более 2,6 млн рублей, его супруга – свыше четырех миллионов, а за 2019 год его доход превысил 2,9 млн рублей, его супруги – 13 млн рублей, то хранящиеся дома накопления не кажутся баснословными.

Последнее «прости»

Наблюдать за ходом судебного процесса по резонансному делу журналисты, к сожалению, могли лишь урывками. Заседания постоянно закрывали от СМИ то полностью, то частично. Обвинение оберегало тайны следствия, а защита беспокоилась, как бы преданные огласке сведения не подорвали честь и достоинство подсудимых.

Трое подсудимых, как выяснилось, были давно знакомы. Владислав Вострецов и Михаил Бусылко работали когда-то в следственных органах в Верхней Пышме, а Дмитрий Чуличков там же – прокурором. Перейдя в адвокатуру, Владислав Вострецов стал использовать старые связи. А что? Это распространённая практика. Как и стремление бизнесменов решать споры не вполне законными методами.

Возможность выслушать толком версии событий 2019 года в изложении обвинения, защиты и подсудимых журналисты получили лишь в самом конце судебного разбирательства, когда СМИ допустили на прения сторон, запретив при этом вести видео- и фотосъёмку.

Последнее слово, которое предоставил подсудимым суд, превратилось в последнее «прости». Михаил Бусылко и Владислав Вострецов каялись друг перед другом и вместе – перед Дмитрием Чуличковым.

– Я оговорил Чуличкова и Вострецова, поддавшись панике, – объяснил мотивы своего поступка Михаил Бусылко. – Очень сожалею об этом и прошу у них извинения. Денег я ни от кого не получал и никому не передавал.

Адвокат Владислав Вострецов признался, что возвёл напраслину не только на Михаила Бусылко и Дмитрия Чуличкова, но и на своего доверителя Виталия Трухина. Он никак не мог полностью получить с него гонорар, а потому и решил схитрить: сказать, что деньги нужны на подкуп следователя и прокурорского.

– Если Трухин считает, что я нанёс ему вред, то я готов возместить этот вред, – заверил Владислав Вострецов.

Только Дмитрию Чуличкову виниться было не перед кем. Он повторил то, что твердил с самого начала в течение почти двух лет.

– Михаил Бусылко оговорил меня, – заявил он, обращаясь к судье. – Ни он и никто другой не обращался ко мне с просьбой и не предлагал деньги. Прошу суд разобраться во всём объективно.

Дмитрия Чуличкова приговорили к девяти годам лишения свободы и лишили звания старшего советника юстиции, Михаила Бусылко – к восьми годам и щести месяцам. Адвокат Владислав Вострецов получил больше всех – девять лет и шесть месяцев лишения свободы, вдобавок его лишили звания подполковника юстиции.

Однако приговор в законную силу ещё не вступил и будет обжалован, так как Дмитрий Чуличков и Михаил Бусылко упорно отрицают свою вину. Да и Владислав Вострецов, который поначалу активно сотрудничал со следствием и давал полный расклад по делу, под конец, на суде, изменил позицию. Суд же, как видим, поверил доводам следствия и обвинения, а не подсудимым.