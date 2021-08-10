Оперативники задержали экс-главу правительства и министра туризма Северной Осетии

Возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере. Фото: Галина Соловьёва

Силовики задержали экс-главу правительства Северной Осетии - Алании Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аиду Габараеву. Они стали фигурантами дела о растрате в особо крупном размере.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, дело возбуждено по ч.4 ст.160 УК РФ («Растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере»).

По словам Светланы Петренко, сейчас следователи проводят обыски по местам жительства подозреваемых. Подробности дела представитель Следственного комитета приводить не стала. Если их вина будет доказана, злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Напомним, что дела о коррупции, фигурантами которых становятся высокопоставленные чиновники, возбуждены и в других регионах Российской Федерации. Так, на Дальнем Востоке на два месяца был арестован бывший уральский чиновник, теперь уже экс-заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин. В отношении него возбудили дело также по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Как писала «Областная газета», Дмитрий Федечкин подал в отставку с поста заместителя губернатора Сахалинской области в начале июня. Это произошло через неделю после разгоревшегося вокруг его имени коррупционного скандала. Тогда он сообщил, что правоохранительные органы проводят проверку издательского дома «Губернские ведомости», которым он руководил в 2020 году. Дмитрий Федечкин заявил, что считает себя невиновным. В 2021 году его назначили заместителем губернатора Сахалинской области по работе со СМИ.

Вчера, 9 августа, была поставлена точка в скандальном деле о взяточничестве в самом сердце борьбы с преступностью – в прокуратуре Свердловской области и в следственном управлении СК России по Свердловской области. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывший заместителю прокурора области Дмитрию Чуличкову и экс-замруководителя регионального следственного управления Михаилу Бусылко. Бывшему следователю назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Дмитрия Чуличкова приговорили к 9 годам колонии.