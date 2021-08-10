В Екатеринбурге телефонные мошенники оставили пенсионера без 6,8 миллиона рублей

Мужчина почти месяц переводил злоумышленникам деньги. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге жертвой телефонных мошенников стал 71-летний мужчина. Из-за действий злоумышленников доверчивый пенсионер потерял 6,8 миллиона рублей.

Потерпевший обратился в полицию 9 августа. Он рассказал, что с 13 июля по 2 августа ему под видом сотрудников банков звонили неизвестные. Они под различными предлогами рекомендовали перевести все сбережения на «безопасные» счета.

Мужчина поверил преступникам, обналичил все средства и через банкомат перевёл на указанные злоумышленниками якобы защищённые ячейки. При этом в один из дней потерпевший совершил 77 переводов по 15 тысяч рублей каждый, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Но этим дело не закончилось. Мошенники убедили мужчину оформить кредит на 1 миллион рублей. Заёмные средства пенсионер также перевёл на счета аферистов.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

На днях полиция сообщала, что в столице Урала мошенники обобрали педагога одной из школ города на 3,7 миллиона рублей.

Еще одна похожая история случилась в конце июля. Как писала «Областная газета» жительница Екатеринбурга отправила телефонным мошенникам более 2,7 миллиона рублей. Один из мужчин, звонивших потерпевшей, представился сотрудником силового ведомства, и она поверила.