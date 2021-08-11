Виновник гибели двух пенсионерок в Качканаре получил девять лет строго режима

Ближайшие годы мужчина проведёт в колонии. Фото: Александр Зайцев

Качканарский городской суд вынес приговор водителю, виновному в гибели двух пожилых женщин. Андрей Жуков сбил их на пешеходном переходе.

Мужчина признан виновным в «нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения» (п.«б» ч.6 ст.264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что Андрей Жуков ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Как писала «Областная газета», днём 5 марта обвиняемый ехал на машине Honda Integra по улице Свердлова в Качканаре со стороны 9-го микрорайона в направлении 5-го микрорайона. По версии следователей, он приблизился к нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома № 39а с трёхкратным превышением скорости (60 км/ч). Мужчина не пропустил двигавшихся через дорогу двух пожилых женщин 79 и 83 лет и сбил их.

После этого мужчина скрылся с места ДТП и бросил машину у одного из домов в 11-м микрорайоне. Женщины получили тяжёлые травмы. Несмотря на усилия медиков, они скончались в больнице в тот же день. 6 марта Андрей Жуков пришёл в полицию и написал явку с повинной.

Качканарский городской суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он лишён права управления транспортными средствами сроком на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.