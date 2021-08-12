В Нижнем Тагиле будут судить подростка, который пьяным сел за руль и насмерть сбил пешехода

Инцидент произошёл в Нижнем Тагиле в ноябре прошлого года. Фото: Павел Ворожцов

В Пригородный районный суд Нижнего Тагила направили дело 17-летнего подростка. Он в ноябре прошлого года поехал пьяным за шаурмой и насмерть сбил пешехода.

Юноша 2003 года рождения обвиняется в совершении преступления ,предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, около 5 часов утра ученик 11 класса за рулём Skoda Rapid, которая принадлежит его отцу, но пользуется ей мать, ехал от ул. Верхняя Черепанова в сторону ул. Космонавтов. Возле дома на ул. Вогульской, 60 он сбил пешехода. В результате наезда мужчина 1954 года рождения скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

Медицинское освидетельствование показало, что в момент происшествия водитель был пьян. Известно также, что на данный момент водительских прав у подростка нет: он учился в автошколе. Молодой человек полностью признал вину. До суда он размещён под подписку о невыезде. Статья, по которой ему предъявлены обвинения, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Маму юноши привлекли к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних), ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством). Ей выписали предупреждение и назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.