В Екатеринбурге силовики в ходе спецоперации задержали 30 человек

Пятеро задержанных уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за убийство, кражу и причастность к разбойному нападению. Фото: Алексей Кунилов.

Стали известны итоги спецоперации по пресечению в Екатеринбурге криминальной "стрелки". Всего сотрудниками полиции и Росгвардии были задержаны 30 человек.

Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. По его данным, задержанных доставили в территориальный ОВД. Позже на них были заведены дела по различным статьям КоАП РФ.

В отношении 28 человек - по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), ещё одного - по ст.18.8.1 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания на территории РФ). В отношении последнего задержанного составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). Отмечается, что из 30 человек пятеро уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за убийство, кражу и причастность к разбойному нападению.

"В ходе спецоперации сыщики изъяли полимерный мешок с веществом зелёного цвета, а также 7 пистолетов, два из них с устройствами для бесшумной стрельбы, восемь дополнительных обойм с патронами, четыре коробки с патронами. Конфискованные предметы переданы на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД области", - заявил полковник Горелых. Собранные по данному факту материалы будут направлены в районный суд для рассмотрения по существу.

Добавим, спецоперация прошла вчера вечером. Как писали местные СМИ, силовики устроили облаву на ресторан на улице Юмашева, 5. Из заведения вывели нескольких человек - криминальных авторитетов.