Силовики задержали российского разработчика гиперзвуковых систем по делу о госизмене

Учёному грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: Павел Ворожцов

Генерального директора «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова заподозрили в государственной измене. Следствие считает, что он передал иностранцу содержащие гостайну сведения о научных разработках.

Александр Куранов, долгие годы занимавшейся гиперзвуковыми технологиями, передал иностранному гражданину информацию закрытого характера об этих научных разработках, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По данным другого источника, подозреваемый участвовал в разработке гиперзвукового летательного аппарата «Аякс», которая началась ещё в годы СССР и продолжилась в двухтысячные.

В рамках проводимых разработок проходили встречи, шла работа с иностранными специалистами. «Интерес проявляли представители США и Китая», - сказал собеседник агентства. Однако он не уточнил, связано ли задержание учёного конкретно с этими разработками.

В пресс-службе Лефортовского суда Москвы, где будет принято решение об избрании меры пресечения для Александра Куранова, сообщили, что задержанный пока остаётся в статусе подозреваемого. Другие детали там сообщить не смогли, поскольку дело имеет гриф «совершенно секретно». Если Александру Куранову предъявят обвинение, и суд признает его вину, учёному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

На сайте НИПГС указано, что Александр Куранов специализируется на физике и химии плазмы, участвует в международных ассоциациях, ведет работы по заказам многих стран мира.

Отметим, что уголовные дела о государственной измене в России достаточно редки, тем не менее они имеют место. Как писала «Областная газета» , в апреле 2021 года Московский городской суд приговорил бывшего помощника полпреда Президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва к 12,5 года колонии за госизмену.

Дело Александра Воробьёва слушалось в закрытом режиме, так как в нём присутствуют материалы под грифом «совершенно секретно». С 2010 по 2017 год он находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. С июля 2018 до июля 2019 года Александр Воробьёв работал помощником полпреда в Уральском федеральном округе, которым тогда был Николай Цуканов.