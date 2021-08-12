Администрация Полевского ГО выплатит 800 тысяч женщине, мать которой погибла из-за упавшей ветки

Трагедия произошла во время сильного шторма. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловский областной суд взыскал с администрации Полевского городского округа 800 тысяч рублей в пользу женщины, мать которой погибла от упавшей ветки тополя. Трагедия произошла во время сильного шторма.

В рассмотрении дела о компенсации морального вреда по исковому заявлению жительницы Полевского к администрации городского округа принимал сотрудник прокуратуры Октябрьского районного суда Екатеринбурга. Согласно ч. 3 ст. 45 ГПК РФ вступает в процесс и даёт заключение по гражданским делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причинённого жизни и здоровью и в иных, предусмотренных законом случаях.

Было установлено, что вечером 25 мая 2020 года на мать женщины из-за сильного ветра упала большая ветка тополя. Женщина 1953 года рождения скончалась в больнице от полученных травм на следующий день, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В апреле нынешнего года Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении исковых требований, указав в качестве причины падения ветки шквальный ветер, что является обстоятельством непреодолимой силы. Также суд указал, что дерево, ветка которого упала на жительницу Полевского, не нуждалось в валке или кронировании, поэтому администрация городского округа не стоит за прямой причиной гибели женщины.

На решение районного суда прокурор внёс апелляционное представление о необходимости отменить решение суда первой инстанции и удовлетворить требования истца. Прокурор отметил, что суд не принял во внимание ненадлежащее исполнение обязанностей администрацией Полевского ГО по оценке состояния зелёных насаждений и тот факт, что контракт на выполнение работ по валке, обрезке деревьев и сбору ветвей и сучьев на территории городского округа был заключен после произошедших событий. По словам сотрудника прокуратуры, длина упавшей ветви составляла 8 метров.

Апелляционное представление прокурора удовлетворил Свердловский областной суд. С администрации Полевского ГО в пользу дочери погибшей было взыскано 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.