В Москве суд арестовал учёного Александра Куранова по делу о госизмене

Разработчик гиперзвуковых систем помещён под стражу до 9 октября. Фото: Галина Соловьёва

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте гендиректора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова. Он пробудет под стражей до 9 октября.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Александр Куранов, долгие годы занимавшийся гиперзвуковыми технологиями, якобы передал иностранцу информацию закрытого характера об этих научных разработках.

Другие детали не раскрываются, так как дело имеет гриф «совершенно секретно». Если суд признает вину учёного, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

На сайте НИПГС указано, что Александр Куранов специализируется на физике и химии плазмы, участвует в международных ассоциациях, ведет работы по заказам многих стран мира.