В Москве суд арестовал учёного Александра Куранова по делу о госизмене

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте гендиректора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова. Он пробудет под стражей до 9 октября.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.
Александр Куранов, долгие годы занимавшийся гиперзвуковыми технологиями, якобы передал иностранцу информацию закрытого характера об этих научных разработках.
Другие детали не раскрываются, так как дело имеет гриф «совершенно секретно». Если суд признает вину учёного, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
На сайте НИПГС указано, что Александр Куранов специализируется на физике и химии плазмы, участвует в международных ассоциациях, ведет работы по заказам многих стран мира.
Куранов Александр Леонидович
Генеральный директор – главный конструктор ОАО «НИПГС» ХК «Ленинец», доктор технических наук, профессор. Александр Куранов родился 2 января 1948 года в Ленинграде, окончил физический факультет Ленинградского государственного университета в 1972 году. Специалист в области физики и химии плазмы.
На протяжении многих лет он выступал организатором российско-американского Международного симпозиума «Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике». Он является автором более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств.