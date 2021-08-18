В Ивделе на шесть лет посадили водителя, из-за которого в ДТП погибли два ребёнка и их отец

Мужчина отправится в колонию-поселение на шесть лет. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области мужчину отправили в колонию-поселение на шесть лет. В феврале на трассе Ивдель - ХМАО он устроил ДТП, в котором погибли две девочки 8 и 10 лет, а также их отец.

Ивдельский городской суд признал виновным жителя Североуральска Александра Соболя в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух или более лиц), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, инцидент произошёл 7 февраля 2021 года. Мужчина, находясь за рулём "Тойота Ленд Крузер 100", двигался по трассе Ивдель - ХМАО и пошёл на обгон. Из-за плохой видимости водитель не заметил движущуюся по встречной полосе машину и столкнулся с автомобилем "Киа Сид", в салоне которого была семья: отец, мать и две дочери, восьми и десяти лет. От полученных травм девочки скончались в тот же день, а отец умер 15 февраля в больнице. Женщина получила серьёзные травмы, но осталась жива.

Александр Соболь признал вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на срок 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.