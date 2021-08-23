Приговор водителю «бешеной Хонды», покалечившему трёх человек, слегка смягчили

Приговор Владимиру Пузырёву смягчили, но лишь слегка. Фото: Павел Ворожцов

Вчера Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по резонансному уголовному делу Владимира Пузырёва. В ноябре 2018 года он выехал на своей «Хонде» на тротуар в центре Екатеринбурга и сбил трёх пешеходов: мужчину и женщину с двухлетним сынишкой.

Поскольку в этом деле фигурируют сведения о состоянии здоровья Владимира Пузырёва, рассмотрение жалобы подсудимого и его адвокатов проходило в закрытом режиме. Озвучена была лишь резолютивная часть определения апелляционной инстанции. Коллегия из трёх судей под председательством Анны Каркошко решила несколько изменить приговор. Теперь из него исключили дополнительное наказание в виде одного года ограничения свободы. В остальном приговор первой инстанции устоял. Когда председательствующая спросила Владимира Пузырёва, понятно ли ему решение, в ответ прозвучало:

– А на какой срок наказание?

– Срок наказания у вас остаётся прежним — 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, – пояснила Анна Каркошко.

Надо отметить, что это уже вторая апелляция Владимира Пузырёва в областной суд. В прошлом году он обжаловал первый приговор Ленинского районного суда. Тогда областной суд его отменил и отправил дело на повторное рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. Владимир Пузырёв тогда ничего не выиграл. Как и в первом случае его приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а вот размер компенсации морального вреда пострадавшим увеличили на полтора миллиона рублей. В общей сложности виновнику ДТП предстоит выплатить 4,9 миллиона.

У Владимира Пузырёва есть право обжаловать также и решение апелляционной инстанции.

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