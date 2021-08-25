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25 августа 2021, 15:13

ФСБ задержала сразу 31 пособника террористов в четырёх регионах РФ

задержание

Спецоперация проходила в Москве, Якутске, Новосибирской области и Красноярском крае. Фото: ЦОС ФСБ России

Федеральная службы безопасности (ФСБ) России провела спецоперацию сразу в четырёх регионах страны. Силовики задержали 31 главаря и участника запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

В центре общественных связей ФСБ рассказали, что операция прошла во взаимодействии с МВД и Росгвардией. «В Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, Канске Красноярского края, селе Прокудское Новосибирской области пресечена деятельность межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Задержан 31 человек из числа её главарей и рядовых участников», - сообщили в ЦОС.

Силовики считают, что члены ячейки занимались вербовкой и переправкой рекрутов в зоны боевых действий, финансировали деятельность находящихся в Сирии боевиков, а также призывали к совершению терактов.

У задержанных изъяли запрещённую религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ), а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Возбуждены уголовные дела.

Напомним, месяц назад сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД и Росгвардии провели масштабную спецоперацию по задержанию подпольных оружейников. Как писала «Областная газета», благодаря силовикам, в 25 регионах страны, включая Средний Урал, были задержаны 45 незаконных изготовителей оружия.

Областная газета Свердловской области

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