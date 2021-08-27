В Екатеринбурге виновнику ДТП с двумя погибшими дали пять лет лишения свободы

Ему назначили пять лет лишения свободы из 15-ти возможных. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге вынесли приговор Александру Бачурину, который в прошлом году пьяным устроил ДТП на ул. Розы Люксембург. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения), сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Екатеринбурга. Наказание по данной статье предполагает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, авария произошла 8 марта 2020 года рано утром на ул. Розы Люксембург. Александр Бачурин, находясь пьяным за рулём Lexus, при повороте налево сбил пешехода. После столкновения водитель не справился с управлением и врезался в опору троллейбусных линий. От удара машина загорелась.

Из горящего автомобиля очевидцы успели спасти водителя, а пассажирка погибла. Женщина-пешеход также скончалась от полученных травм на месте.

Александру Бачурину назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.