Участники митинга в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге получили реальные сроки

Молодые люди получили 18 месяцев колонии на двоих за нападение на росгвардейцев. Фото: Павел Ворожцов

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор двум молодым людям, которые бросили в силовиков дымовую шашку и пиротехническую гранату. Преступление они совершили 23 января во время несанкционированного митинга в поддержку дважды судимого оппозиционера Алексея Навального.

Суд признал виновными Кирилла Кудрина и Алексея Конькова по ч.1 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Об этом «Областной газете» сообщили в пресс-службе Верх-Исетского суда Екатеринбурга.

Изначально молодым людям также вменяли ч.2 ст.213 УК РФ («Хулиганство в составе группы или с применением оружия, а также предметов, используемых в качестве оружия, либо при сопротивлении сотруднику власти»). Однако в ходе разбирательства следствие отказалось от квалификации дела по данной статье.

В итоге 23-летнему Кириллу Кудрину назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы, а 21-летнему Алексею Конькову — 10 месяцев. Они будут отбывать наказание в колонии-поселении. Выбирая наказание, суд принял во внимание, что обвиняемые активно сотрудничали со следствием, извинились за свои действия и раскаялись.

Как писала «Областная газета», в субботу 23 января, по всей стране прошли несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. Шествия состоялись и на территории Свердловской области. Самое массовое – в Екатеринбурге. Силовики в уральской столице вели себя адекватно и сдержано, а вот в рядах протестующих нашлись провокаторы. К их числу тогда отнесли и молодых людей, применивших против представителей власти пиротехнику.