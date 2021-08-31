За пять лет число телефонных мошенничеств на Среднем Урале выросло в три раза

В свердловском главке признают, что без бдительности и помощи граждан полиция не сможет полностью побороть киберпреступность. Фото: Павел Ворожцов

На прошлой неделе Общероссийский народный фронт предложил ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров. В последнее время этот электронный механизм активно используют преступники для похищения денег с банковских карт. В Главном управлении МВД России по Свердловской области отмечают, что за последние пять лет число телефонных мошенничеств увеличилось в три раза. При содействии пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области нам удалось пообщаться с начальником отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска свердловского главка Артёмом ЛАЗДЫНЕМ – он рассказал, почему киберпреступность растёт и как от неё защититься.

Звонки из «полиции»

– Артём Анатольевич, пока я ехал к вам, мне позвонил с неизвестного московского номера якобы сотрудник банка и сказал, что с моей карточки пытаются похитить деньги. Я не стал слушать дальше и положил трубку. С такими же звонками сталкивались все мои знакомые и близкие…

– Я вам больше скажу: мне самому периодически названивают мошенники и пытаются узнать реквизиты банковского счёта. К сожалению, последние пять лет мы наблюдаем трёхкратный (!) рост мошенничеств в сфере сотовой связи и Интернета. За первое полугодие нами зарегистрировано 3 230 преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Из них на данный момент раскрыто 998. Грубо говоря, раскрываемость составляет 30 процентов. Это достаточно хороший показатель по сравнению с общероссийским, который равен 20 процентам. При этом за аналогичный период прошлого года число данных преступлений составляло всего 2 700.

– Чем вызван такой всплеск?

– Внедрением цифровых технологий в экономические отношения. Люди стали чаще привязывать банковские счета к смартфонам, расплачиваться с помощью популярных платёжных систем, делать онлайн-покупки. Проще стало связаться с гражданами, узнать их персональные данные. В так называемом «тёмном Интернете» (Darknet, сегмент сети, используемый для преступных целей. – Прим. ред.) полно информации, как обманывать людей, какие алгоритмы и программы использовать. Правовое поле пока не может туда дотянуться. Конечно, мы выходим на Роскомнадзор, предоставляем им списки сайтов и страниц с подобными памятками. Их блокируют, но через десять минут появляются новые.

– Технология подмены номеров оттуда же?

– Не совсем. В её основе лежит Интернет-телефония. Каждый из нас сталкивался с ней не раз. Например, когда человек звонит в поликлинику по единому номеру, а потом с помощью тонального набора попадает к тем или иным специалистам. Мошенники стали пользоваться подменными номерами последние года полтора. Если раньше они просто называли себя работниками банка, то сейчас применяют новые «фишки». Преступники звонят с подменных номеров МВД, ФСБ, Следственного комитета, прокуратуры, которые начинаются с кода 495 или 499, и представляются вымышленными данными их сотрудников, например, полиции. Далее они говорят, что ваш счёт прямо сейчас взламывают мошенники, поэтому ждите звонка из банка и действуйте так, как вам скажут. Если вы не верите, что мы из МВД, пробейте номер в Интернете – он действительно есть в базе данных. Следом эти же люди звонят с реального номера банка, а дальше идёт старая схема с получением пин-кода от карточки. Доходит до того, что мошенники угрожают уголовными делами в случае отказа от сотрудничества.

В отделе под руководством Артёма Лаздыня работает несколько десятков сотрудников, которые большую часть рабочего времени проводят в служебных командировках. Фото: Станислав Мищенко

Колл-центры за границей

– Удаётся поймать этих преступников?

– Да. Наши сотрудники задерживали их в Курганской области и в Новосибирске. Технически это очень сложно: мошенники используют Интернет-телефонию, а по ней проследить всю цепочку довольно тяжело. Проблема ещё и в том, что наш регион «разводят» в лучшем случае из других субъектов РФ, а в худшем – из зарубежных стран, в том числе из Нидерландов и Швеции. Обычно это выходцы из России или стран бывшего СССР. Мы раскрываем данные преступления и задерживаем преступников, но это вопрос времени – не месяца-двух, а полугода-года.

– Раньше подобные колл-центры организовывали в местах лишения свободы, а как сейчас?

– Поначалу так оно и было. Сотовый телефон в камеру пронесут и все, кто находятся в ней, начинают обзванивать доверчивых граждан. Но это было в прошлом, потому что сейчас для звонков с подменных номеров нужна интернет-станция. Её в камере не спрятать. Тем более, что чаще всего с номеров 495 и 499 звонят женщины, а на заднем фоне слышны и мужские голоса – в камере такое невозможно. Теперь эти колл-центры располагаются в бизнес-центрах или коттеджах. В небольшой комнате сидят несколько человек и обзванивают жертв. Как правило, офисы оборудованы по последнему слову техники и хорошо охраняются, просто так с улицы туда не попасть. Установить организаторов, которым перечисляются конечные денежные средства, крайне затруднительно, потому что исполнители переводят им деньги в криптовалюте, обычно в биткоинах. А отследить это не так-то просто. Где находится верхушка этого преступного бизнеса, мы пока не можем сказать с полной уверенностью..

– Интернет-провайдеры помогают вам бороться с кибермошенниками?

– Практически нет. Когда мы выходили на Нидерланды, мы видели, что преступники используют номерные ёмкости наших провайдеров, но осуществляют звонки из-за границы. Насколько я знаю, в Госдуме обсуждался вопрос о запрете предоставления интернет-трафика зарубежным компаниям. Если эти изменения вступят в силу, я уверен, что вал телефонных мошенничеств спадёт.

– Можно составить портрет жертвы интернет-мошенничеств?

– Нет никакого разделения по возрасту или социальному статусу – от этого не застрахован никто. У нас потерпевшие – от студентов до очень пожилых граждан, от простых домохозяек и воспитателей детских садов до преподавателей вузов и директоров коммерческих фирм. У нас было несколько случаев, когда действующему сотруднику крупнейшего российского банка позвонили якобы работники службы безопасности этого же банка и обманули его на один миллион рублей. Или другой случай, когда у сотрудницы одного из государственных учреждений похитили со счёта 11 миллионов рублей.

Вне зоны доступа

– Недавно в одной из передач на телеканале «Россия 24» показали, как обманывают игроков онлайн-бирж. На Среднем Урале такие случаи уже фиксировались?

– Неоднократно. Ещё в прошлом году мы увидели, что по данной линии пошла достаточно большая активизация мошенников. Граждане находят в Интернете объявления о быстром заработке, переходят по ссылке, оставляют там свой номер телефона, мошенники звонят и предлагают игру на бирже или операции с криптовалютой. Они говорят людям, что для этого им нужно вложить определённую сумму денег и их ждёт огромный заработок. Игроки вкладывают в это миллионы, даже десятки миллионов рублей, а мошенники кормят их «завтраками». И когда граждане решают забрать деньги и проценты, связь с менеджерами обрывается, и они лишаются всего.

– Какие ещё способы виртуального обмана используют преступники?

– Они очень сильно развиваются. Допустим, когда граждане выставляют свой товар на торговых онлайн-платформах, например, «Авито» или «Юла». Им звонят якобы заинтересованные в покупке лица, говорят, что вещь им понравилась и они возьмут её, не приезжая и не видя товара. Мол, давайте оформим безопасную сделку или доставку. Гражданин, который первый раз выставляет что-то на продажу, спрашивает, как это сделать? Мошенник ему отвечает, что сейчас я вам ссылку кину, вы по ней перейдёте и всё будет хорошо. Продавцу кидают ссылку, в которой необходимо ввести номер банковской карты и трёхзначный код. Граждане вводят и теряют умопомрачительные деньги. Например, одна бабушка продавала диван за три тысячи рублей – потеряла сто тысяч, женщина выставила свадебное платье за четыре тысячи – лишилась около 600 тысяч.

– Доверчивость наших людей удивляет: уже лет десять им постоянно твердят о том, чтобы они никому не раскрывали данных банковской карты или не велись на уговоры мошенников. Почему на них ничего не действует?

– Все потерпевшие в один голос говорят, что во время звонка мошенники сразу же называют их имя и отчество, а иногда и банковские реквизиты. Это и вгоняет граждан в ступор: мол, они же знают мои данные, видимо, это действительно звонок из банка. А дальше преступники с помощью социальной инженерии обрабатывают граждан так, что они сами раскрывают им коды от карт или переводят деньги. В этом мошенникам помогают недобросовестные сотрудники банков, которые продают или сливают конфиденциальные базы данных. Сейчас мы расследуем большое уголовное дело, где сотрудники одного из банков продавали в Интернете информацию о клиентах с номерами их расчётных счетов и другими персональными данными. Это тяжкий состав преступлений, виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

– Значит ли это, что с криминогенной точки зрения цифровизация не так уж и хороша?

– Со стороны обычного гражданина я только за неё, но, как полицейскому, мне этот процесс видится пессимистичным. Развитие кибернетики приведёт к дальнейшему росту преступности в экономической сфере. В наше время никому нельзя доверять, особенно по телефону или в Интернете. Поэтому граждане всегда должны быть начеку: если вам звонят с незнакомого номера, не стоит брать трубку. Когда мошенники получают доступ к онлайн-банкингу, они в лучшем случае похищают все денежные средства, которые есть у граждан, а в худшем – оформляют на них миллионные кредиты. Самое обидное, что все эти операции документально подтверждаются, и банки отказывают в возмещении средств или блокировке кредита, ссылаясь на то, что граждане сами передали свои пин-коды. В банке очень тяжело доказывать свою невиновность. В суде это делать гораздо проще: когда преступник пойман, всё возвращается на круги своя.

Досье «ОГ» Артём Лаздынь родился в 1981 году в Свердловске. В 2005 году окончил Уральский институт коммерции и права по специальности «юриспруденция». Сразу после вуза поступил на службу в органы внутренних дел на должность оперуполномоченного управления по борьбе с организованной преступностью свердловского главка. Затем в течение пяти лет работал сыщиком в уголовном розыске Чкаловского РУВД Екатеринбурга (ныне – отдел полиции №12). В 2020 году за успехи в работе назначен начальником отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области. Специальное звание – подполковник полиции. Имеет государственные и ведомственные награды. Женат, воспитывает двоих детей.

Между тем В последнее время актуальность приобрёл ещё один вид мошенничеств с использованием средств связи. Речь идёт о «переводах по ошибке», когда гражданам поступают звонки или сообщения о том, что им по ошибке поступил платёж на карту или на номер телефона. Как рассказали «ОГ» в Уральском главном управлении Банка России, таким образом мошенники могут вовлечь человека в свою схему отмывания преступных доходов. Например, заранее раздобыли номер телефона, а затем скинули ему ворованные деньги, чтобы запутать следы. После этого преступники звонят жертве и просят перечислить «ошибочный перевод» на другой счет. Если человек выполнит требование, то станет невольным соучастником преступления, а оставив себе какую-то сумму, окажется ещё и в доле с преступниками. А вот «ошибочное пополнение мобильного счета» заключается в том, что злоумышленники высылают СМС, замаскированные под сообщения от мобильного оператора о поступлении денег. На самом деле никакие деньги на счёт не поступают. В таких случаях суммы небольшие, жертвы не подозревают о мошенничестве. – Чтобы обезопасить себя от данного вида мошенничеств, следует всегда проверять полученную информацию, – разъясняет эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников. – Если вам поступило СМС о пополнении мобильного счета, обратите внимание на имя отправителя и проверьте баланс. Сегодня мобильные операторы дают возможность вернуть ошибочно перечисленные на чужой счёт деньги. А когда кто-то звонит с незнакомого номера и требует переслать полученные деньги на карту, не нужно вступать с ним в переговоры. Лучше всего обратиться в свой банк и попросить отправить перевод обратно по тем же реквизитам, с которых он поступил. Оставлять деньги у себя или самостоятельно их куда-то переправлять – опасно.