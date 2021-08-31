В Екатеринбурге осудили контрабандиста, который пытался переслать в Китай драгоценностей на 3,2 миллиона рублей

Мужчине назначили 1,5 года исправительных работ. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге осудили контрабандиста. Он пытался переслать в Китай 75 огранённых камней общей стоимостью 3,2 миллиона рублей.

В Чкаловском районом суде Екатеринбурга признали виновным 34-летнего мужчину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере), сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Напомним, обвиняемый переслал почтовым отправлением из России в КНР 75 огранённых камней-демантоидов (драгоценный камень, относится к группе граната). Их общий вес составил 55,08 карат, а стоимость - свыше 3,2 млн рублей. Мужчина умышленно указал ложные данные о наименовании и стоимости товара в таможенной декларации.

Суд назначил уральцу наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы. Камни конфискованы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.