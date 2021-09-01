Мэрия Екатеринбурга отсудила 1,2 миллиона рублей у компании, которая устанавливает батуты

Теперь размещение сезонных аттракционов стало платным для предпринимателей. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге вынесли приговор компании, которая устанавливает платные надувные батуты на территории города. По решению суда ООО должно выплатить администрации города 1,2 миллиона рублей.

Горадминистрация требовала взыскать с компании "Вимакс", владельцем которой является местный предприниматель Максим Пыцко, 7,2 млн рублей за неосновательное обогащение и за использование земли в районе улицы Кузнецова и проспекта Космонавтов, где был установлен батут.

Арбитражный суд решил удовлетворить иск частично и взыскать с компании, устанавливающей надувные батуты, 1 млн 283 тысячи 050 рублей. ООО должно будет выплатить также 48 884 рубля процентов. Кроме того, с компании в доход федерального бюджета взыскали 10 717 рублей госпошлины. Документ опубликован на сайте Арбитражного суда.

Напомним, что на прошлой неделе правительство Свердловской области утвердило новый порядок выдачи разрешений на использование земель для сезонных аттракционов. Теперь, чтобы установить батуты, пункты велопроката, зарядные станции, необходимо пройти конкурентные процедуры. Также установлены сроки действия таких разрешений, 5 месяцев. Изменения предусматривают обязанность вносить плату за землю для объектов, которые служат для извлечения прибыли.

Власти региона в июле анонсировали принятие такого решения. Установка аттракционов в центре города - животрепещущая проблема для екатеринбуржцев.

Так, например, в сквере рядом с Ельцин Центром, в котором тогда шло благоустройство, прямо на газоне появился батут этой компании. Многих горожан возмутило, что на облагороженной территории установили аттракцион, который портит окружающий вид.