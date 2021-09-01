Соратника экс-схиигумена Сергия задержали по делу о разжигании ненависти

Всеволод Могучев занимался, в частности, публикацией видео с проповедями Николая Романова на YouTube-канал и в соцсети. Фото: скриншот из видео с YouTube-канала Всеволода Могучева.

Соратника бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева задержали по уголовному делу о возбуждении ненависти. Он был задержан в поезде в Тюменской области, который направлялся в Екатеринбург.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Могучева задержали по уголовному делу по п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой).

Дело в отношении Всеволода Могучева возбудили из-за видеороликов с участием отлученного от церкви экс-схимонаха Сергия (Николая Романова), речи которого содержат высказывания, разжигающие ненависть в отношении католиков, евреев и иудеев. Всеволод Могучев занимался, в частности, публикацией видео с проповедями Николая Романова на YouTube-канал и в соцсети.

Напомним, 30 декабря 2020 года помощник отца Сергия впервые был арестован за правонарушение, предусмотренное ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка"). 31 декабря по требованию прокуратуры срок ареста был увеличен с 5 суток до 15.

Позднее Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении блогера по ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). За возбуждение вражды и ненависти его арестовали ещё на 15 суток.

В конце января 2021 года с его YouTube-канала были удалены проповеди бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия.

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