Арбитражный суд отказал свердловским властям в иске на 1,4 миллиарда к госпиталю Тетюхина

Встречный иск госпиталя Тетюхина к свердловским властям суд также отклонил. Фото: Павел Ворожцов.

Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске о взыскании с Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина 1,4 млрд рублей в пользу Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ). Встречный иск госпиталя Тетюхина к свердловским властям суд также отклонил.

Согласно картотеке свердловского Арбитражного суда, соответствующее решение было принято в среду, 1 сентября.

Напомним, КРСУ подала иск о взыскании с гопиталя Тетюхина на 1,4 млрд рублей в апреле 2021 года. В мае суд провёл первое заседание по иску.

Корпорация развития требовала взыскать указанную сумму в качестве выплаты процентов по займу, который был выдан на строительство медучреждения в 2013 году. На строительство госпиталя из регионального бюджета был выдан заём в размере 1,2 млрд рублей. Остальные 0,2 млрд – проценты за время пользования займом. Ещё порядка 3 млрд рублей в лечебно-реабилитационный центр вложил совладелец ВСМПО-Ависма Владислав Тетюхин.

Подробнее о ситуации – в материале "Госпиталь Тетюхина: мы его теряем?"

Читайте также:

В госпитале Тетюхина закрылось ведущее отделение.