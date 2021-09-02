Экс-схимонах Сергий стал фигурантом дела об экстремизме

По данному делу также проходит его соратник Всеволод Могучев. ФОто: Галина Соловьёва

Отлучённый от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов) стал фигурантом дела об экстремизме в составе организованной группы. 1 сентября в рамках этого уголовного дела был задержан его соратник Всеволод Могучев.

Следствие считает, что Николай Романов является организатором экстремистской группы, в которую входил Всеволод Могучев и ряд неустановленных лиц, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Агентство также сообщает, что подозреваемые создавали и публиковали ролики с высказываниями, оскорбляющими представителей различных конфессий.

Всеволода Могучева задержали накануне в поезде в Тюменской области в рамках уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой»). По данным «Интерфакса», его доставили в Екатеринбург.

Напомним, бывшему духовнику Среднеуральского монастыря схимонаху Сергию предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в», «д» ч. 3 ст. 110.1, ч. 3 ст. 148, ч. 1 ст. 330 УК РФ (склонение к самоубийству; нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; содействие самоуправству). Сегодня Измайловский суд Москвы рассмотрит уголовное дело по существу. Вину в совершении инкриминируемых преступлений Николай Романов не признаёт. Стоит отметить, что ранее он был осуждён за убийство и разбойное нападение к 13 годам лишения свободы. После отбывания наказания Сергий вышел на свободу. Это произошло в конце 90-х годов.