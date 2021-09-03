Суд арестовал до 20 октября соратника экс-схиигумена Сергия Всеволода Могучева

Всеволода Могучева обвиняют в экстремизме. Фото: Галина Соловьёва

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения соратнику бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) Всеволоду Могучеву. Он заключён под стражу до 20 октября.

Об этом «Областной газете» сообщили в пресс-службе суда. «Суд избрал меру пресечения в отношении Всеволода Могучева в виде ареста на срок один месяц, 18 суток, до 20 октября 2021 года», - рассказала помощник председателя суда. Заседание состоялось 2 сентября. Оно проходило в закрытом режиме.

Всеволода Могучева задержали 1 сентября в поезде в Тюменской области в рамках уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой»). Отметим также, что бывший схимонах Сергий тоже является фигурантом данного уголовного дела.

Дело в отношении Всеволода Могучева возбудили из-за видеороликов с участием отлучённого от церкви экс-схимонаха Сергия (Николая Романова), речи которого содержат высказывания, разжигающие ненависть в отношении католиков, евреев и иудеев. Всеволод Могучев занимался, в частности, публикацией видео с проповедями Николая Романова на YouTube-канал и в соцсети.

Напомним, 30 декабря 2020 года помощник отца Сергия впервые был арестован за правонарушение, предусмотренное ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка»). 31 декабря по требованию прокуратуры срок ареста был увеличен с 5 суток до 15.

Позднее Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении него по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). За возбуждение вражды и ненависти его арестовали ещё на 15 суток.

В конце января 2021 года с его YouTube-канала были удалены проповеди бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия.﻿﻿﻿﻿