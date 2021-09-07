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Общество / Суды и криминал
7 сентября 2021, 19:23

Убийце двух десятилетних девочек в Кузбассе может грозить пожизненное заключение

Обвиняемый

Мужчина ранее был судим. Фото: скриншот из видео на сайте СК РФ.

В Кузбассе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух десятилетних девочек. Следственный комитет России возбудил уголовные дела как в отношении мужчины, так и в отношении должностных лиц территориального органа внутренних дел, которые должны были поставить обвиняемого на учёт.

Как сообщает пресс-служба СКР, в одном из заброшенных домов Киселёвска в ходе следственно-розыскных мероприятий нашли тела двух девочек с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве детей был задержан 41-летний житель города Мыски - по информации РИА "Новости", его зовут Виктор Пестерников.

Следствие установило, что в 2009 году мужчину приговаривали к 10 годам колонии. После выхода на свободу в апреле 2019 года мужчина был поставлен на административный надзор вплоть до 2027 года. Однако он переехал жить в другой город, и в органах профилактики на учёт поставлен не был.

По факту халатности должностных лиц территориального органа внутренних дел, осуществляющих надзор за освободившимися осуждёнными, возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность должностных лиц, которая привела к существенному нарушение прав и законных интересов граждан). Сам мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетних). Обвиняемому может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего и мотива преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, будет проверена обстановка в семье погибших девочек. 

Областная газета Свердловской области

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