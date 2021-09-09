Депутат Александр Коркин сумел избежать наказания за неосторожное убийство

Вероника Титова возмущена тем, что суды шли на поводу у депутата. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд освободил от наказания депутата Законодательного собрания Свердловской области Александра Коркина, которого Серовский районный суд приговорил к году ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности бизнесмену Сергею Титову.

До этого судья Ольга Белоусова несколько раз откладывала рассмотрение апелляционных жалоб подсудимого и потерпевших из-за неявки Александра Коркина по причине болезни, хотя вполне могла рассмотреть дело в его отсутствие. Потерпевшие, вдова и мать Сергея Титова, которые настаивали на ужесточении наказания, были убеждены, что депутат оттягивает разбирательство, чтобы избежать уголовной ответственности. Действительно, срок давности за такого рода преступления составляет два года, он истёк как раз 9 сентября 2021 года – в день, когда Александр Коркин соизволил явиться в суд.

Худшие опасения потерпевших сбылись. Облсуд изменил приговор Серовского районного суда. В связи с истечением срока давности осуждённый освобождён от отбытия наказания в виде ограничения свободы на один год. Правда, обязанность возместить потерпевшим моральный вред, выплатить по 500 тысяч рублей вдове и матери погибшего, осталась в силе. Смягчённый и без того мягкий приговор вступил в законную силу.

Судья Ольга Белоусова особо подчеркнула, что освобождение от отбытия наказания в связи с истечением срока давности не является реабилитирующим основанием. Это ставит крест на депутатской карьере Александра Коркина, но вряд ли способно утешить семью Сергея Титова.

Трагедия, напомним, произошла осенью 2019 года на севере Свердловской области. Александр Коркин и Сергей Титов с большой компанией друзей отправились порыбачить, прихватив зачем-то ружья. Когда лодка шла по реке, грянул выстрел – дробь попала в голову Сергею Титову. Через пять месяцев он скончался. Следствие тянулось долго, поскольку рыбаки не горели желанием откровенничать. И всё же было установлено, что выстрел из ружья произвёл Александр Коркин, хотя, по мнению следствия, и по неосторожности.

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