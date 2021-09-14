В Каменске-Уральском главного врача детской больницы оштрафовали на 2,4 миллиона рублей за взятку

Сергей Гультяев был главным врачом детской больницы. Фото: Галина Соловьёва

В Каменске-Уральском осудили главного врача детской больницы Сергея Гультяева за взятку в 750 тысяч рублей. В качестве наказания ему назначили штраф в размере 2,4 миллиона рублей.

Синарский районный суд Каменска-Уральского признал виновным главного врача "Детской городской больницы г. Каменск-Уральский" Сергея Гультяева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за способствование в силу должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя, в крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствие установило, что он, занимая пост главврача, в декабре 2014 года получил от коммерческого директора и фактического руководителя организации взятку в размере 750 тысяч рублей. Деньги были переведены ему на карту. Это должно было поспособствовать заключению между больницей и юридическим лицом договоров на поставку аппаратов МРТ и МКТ и специализированной медицинской мебели.

Главный врач должен был дать указания отделу контрактной службы изменить техническую документацию таким образом, чтобы по новым требованиям при проведении аукциона преимущество было отдано именно этой компании.

Синарский районный суд назначил главврачу наказание в виде штрафа в размере 2,4 млн рублей. Также он лишён права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.