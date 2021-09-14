Прокуратура проверит сообщение о нашествии тараканов в детсаду свердловского посёлка

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в детсаду. Фото: Павел Ворожцов.

Свердловская прокуратура организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемических норм в детском саду №30 посёлка Сарапулка в Берёзовском ГО. Надзорное ведомство заинтересовалось видео с тараканами в детсаду.

В видеоролике, опубликованном в ряде уральских СМИ, видно, как тараканы ползают по холодильнику, мебели и потолку на кухне.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемических норм. В частности, будет проверяться частота и качество проводимой уборки на кухне, а также дезинфекции помещений садика.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на защиту прав детей.