На Среднем Урале выявили очередную финансовую пирамиду

Современные финансовые пирамиды строятся в соцсетях и мессенджерах. Фото: Алексей Кунилов

Уральские правоохранители просят откликнуться жертв очередной финансовой пирамиды «Финико». Действовала она несколько лет не только в Свердловской области и в России, но и в странах СНГ, поэтому катастрофические последствия для людей, доверивших ей деньги, огромны. Почему мошенникам дозволяется открыто и долго обирать людей, разбиралась «Облгазета».

Родом из Казани

Компания «Финико» родилась в 2019 году в Казани. Её создатели Кирилл Доронин и Дмитрий Рассохин заверяли, что занимаются инвестициями, торгуют на иностранных биржах. Клиентов вербовали в основном через сайт и соцсети, но работали и в реале — собирали публику на лекции в огромных залах и на стадионах. Вкладчикам обещали солидную прибыль, покупку автомашин за треть стоимости или квартиры за полцены, а также закрыть задолженность перед банком за 30–35 процентов от суммы кредита. Перспектива быстрого обогащения кружила голову, и люди отдавали накопления, продавали жильё, брали кредиты.

Первое время прибыль выплачивалась, но не в рублях или долларах, а в биткоинах. Затем приток вкладчиков уменьшился, платить стало нечем, и организаторы «Финико» объявили о создании собственной валюты FNK, ею и расплачивались с клиентами. В 2020 году Центральный банк России усмотрел в деятельности «Финико» признаки финансовой пирамиды, внёс её в соответствующий список и уведомил об этом правоохранительные органы Татарстана.

– Возбуждено уголовное дело по пирамиде «Финико». Мы видим, что все признаки пирамиды там есть, – доложил в своём выступлении на заседании Госсовета Республики Татарстан в феврале 2021 года глава республиканского МВД Артём Хохорин.

По предварительным подсчётам, мошенники привлекли около семи миллиардов рублей. Точное число обманутых до сих пор неизвестно, но предполагается, что их десятки тысяч по всей России. Есть они и на Среднем Урале.

Виртуальный мир

– К нам обратились несколько человек, обманутых компанией «Финико», – рассказала «ОГ» Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. – История одной из женщин просто трагическая. Она продала квартиру в Екатеринбурге, купила в «Финико» биткоины и вложила их в надежде получить более просторную «квартиру своей мечты». В итоге осталась без жилья и денег. Причём у неё нет ни договора, ни квитанции о приёме денег.

Проблема в том, что «Финико» не утруждала себя ведением реальной бухгалтерии. Участники регистрировались на сайте компании, туда же отправляли деньги, паспортные данные. Удастся ли правоохранительным органам вычислить всех пострадавших и найти доказательства причинённого ущерба, большой вопрос. Неслучайно заместитель начальника отдела управления по экономической безопасности и противодействию коррупции Главного управления МВД России по Свердловской области, подполковник Денис Вилисов выступил по региональному телевидению и призвал уральцев, пострадавших от «Финико», подавать заявления в органы внутренних дел по месту жительства.

– Иначе будет сложно установить потерпевших, ведь все данные содержатся только на сайте компании, – подчеркнул он. – Пока в нашей области выявлено лишь три десятка пострадавших от «Финико». – В общей сложности они потеряли порядка 20 миллионов рублей. Кто-то вложил миллион – полтора, кто-то сто тысяч. Но, уверен, число обманутых и размер похищенных мошенниками денег скоро увеличатся в разы.

В последнем можно не сомневаться. И к ним добавятся клиенты ещё одной бойкой компании. 31 августа 2021 года Банк России внёс в список организаций с признаками финансовой пирамиды общество с ограниченной ответственностью «Симбиоз финанс» (Simbios Finance Club), которое базируется в Екатеринбурге, на улице Ткачей, 25. Основателями его являются некий Артём Кобыш и уже упомянутый Дмитрий Рассохин. Последний тут же выступил в соцсетях с заявлением, что является жертвой «спланированной атаки лиц, желающих отжать бизнес», пригрозил обратиться в прокуратуру и ФСБ. Впрочем, все создатели финансовых пирамид, начиная с Сергея Мавроди, всегда перекладывают вину на государство, которое «кошмарит бизнес».

По мнению же Банка России, бизнес в «Симбиоз финанс» организован на принципах сетевого маркетинга, когда доход формируется за счёт вложений всё новых и новых членов, благодаря чему первое время удаётся расплачиваться с вкладчиками. Никакой инвестиционной и прочей деятельности регулятор во время наблюдения за компанией не обнаружил.

Плакали денежки

– Банк России выявляет пирамиды, применяя собственные методики и технические средства, а также с помощью обращений граждан, – объяснил «ОГ» консультант отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского главного управления Банка России Иван Соплин. – В частности, используется поисковый робот. Он действует в Интернете как обычный человек, который ищет, куда бы вложить деньги. И на него реагируют нелегальные компании.

Робот ещё позволяет найти источники разных финансовых пирамид, на первый взгляд не связанных между собой. Он обрабатывает массив данных, вычисляет, откуда идёт информация, рекламный поток, куда уходят потенциальные деньги. Эти сведения также способствуют более быстрому выявлению потенциально нелегальной деятельности.

– После того как Банк России стал публиковать на сайте список организаций с признаками нелегальной деятельности, увеличилось количество обращений граждан, – подчёркивает Иван Соплин. – Люди сами сообщают нам о сомнительных компаниях. Сообщение можно оставить анонимно на сайте Банка России. Получив информацию, мы её проверяем и, если она подтверждается, инициируем блокировку сайтов такой компании, передаём данные в правоохранительные органы. Сейчас в списке компаний с признаками нелегальной деятельности на российском финансовом рынке состоит более 2,4 тысячи организаций, 29 из них – из Свердловской области.

Справедливости ради стоит отметить, что выявлять мошенников на финансовом рынке и пресекать их деятельность в России научились. Пусть и не так быстро, как хотелось бы. Осталось научиться наказывать их за обман по всей строгости закона и заставлять возвращать людям похищенные обманом деньги. С этим обстоит из рук вон плохо. Всем памятно громкое фиаско, которое потерпело правосудие в истории с финансовой пирамидой «Актив» (см. «ОГ» №119 от 06.07.2021). Её организаторы Илья Брыляков и Александр Харин, обманувшие 26,6 тысячи граждан и отнявшие у них 1,6 млрд рублей, остались безнаказанными. Следствие и суд тянулись так долго, что истёк срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Неясны и перспективы уголовного дела против организаторов «Финико». Все заявления от пострадавших свердловчан, как объяснил Денис Вилисов, будут переданы в МВД Республики Татарстан и объединены. На вопрос, удастся ли вернуть деньги вкладчикам, подполковник ответил уклончиво. Татьяна Мерзлякова считает, что финансовых аферистов надо ставить перед выбором: либо сесть в тюрьму, либо вернуть пайщикам деньги.

Но пока мошенники всегда впереди, а те, кто должен защищать от них людей, отстают. В чём причина? Возможно, мы предоставили бизнесменам чрезмерную свободу, снесли все барьеры и уничтожили все инструменты контроля?

– Полагаю, механизмов контроля достаточно, но создаётся впечатление, что активизируются они только после резонансных дел о пирамидах в виде кратковременных кампаний, – говорит Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. – Поэтому как предложение – контролировать деятельность финансовых организаций ритмично и постоянно, но разумно, чтобы добросовестные субъекты предпринимательства могли работать. Кроме того, считаю, что контрольно-надзорный орган должен нести ответственность за то, что не выявил и не пресёк деятельность правонарушителей в случае причинения ими вреда вкладчикам – как гражданам, так и предпринимателям.

Не менее важно, по мнению Елены Артюх, оперативно размещать информацию на сайте ЦБ РФ о недостатках, выявленных в деятельности финансовых организаций, чтобы их клиенты могли принимать решения осознанно. А также активизировать разъяснительную и просветительскую работу относительно рисков обращения в финансовые организации.

ЦИФРЫ В первом полугодии 2021 года Банк России выявил в стране 729 субъектов с признаками нелегальной деятельности, 146 из них –финансовые пирамиды. За год число финансовых пирамид увеличилось почти в 1,5 раза.

СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННЫХ ПИРАМИД чаще появляются в соцсетях (блоги, форумы, видеохостинги и мессенджеры);

обходятся без офисов и даже без сайта;

используют образ успешного человека, свободного от обязательств;

используют псевдокриптовалюты — они нигде не торгуются, не имеют ценности.