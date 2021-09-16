В Асбесте мужчину отправили в колонию за попытку продать 3,9 килограмма изумрудов

Один из них получил реальный срок, второй - условный. Фото: Алексей Кунилов

В Асбесте суд отправил мужчину в исправительную колонию на 4,5 года. Он пытался вместе с подельником продать необработанные изумруды общим весом свыше 3,9 килограмма.

Асбестовский городской суд признал виновными двоих местных жителей. Каждый из них, в зависимости от степени участия, получил наказание, предусмотренное ч. 5 ст. 191 УК РФ (совершение сделки, связанной с драгоценными камнями в нарушение правил, установленных законодательством, незаконные хранение и перевозка драгоценных камней, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд установил, что один из осуждённых приобрёл в 2020 году необработанные, в горной породе 66 изумрудов общим весом свыше 3,9 кг. Стоимость драгоценных камней - более 4,1 млн рублей.

Далее обвиняемый совместно со своим приятелем нашли потенциального покупателя, которым выступал сотрудник правоохранительных органов под прикрытием. 30 июля 2020 года мужчины пригласили "покупателя" оценить товар, после чего торговцев задержали.

Исходя из степени участия в совершении преступления, Асбестовский городской суд назначил одному обвиняемому наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, второму - 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в конце августа в Екатеринбурге осудили контрабандиста, который пытался переслать в Китай драгоценностей на 3,2 миллиона рублей.

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