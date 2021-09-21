Дмитрий Лошагин, осуждённый на 10 лет за жестокое убийство жены, рвётся на свободу, но ему в этом отказывают

Судья Свердловского областного суда Максим Ашрапов (в центре) отказал Дмитрию Лошагину в условно-досрочном освобождении. Фото: Скрин с видео Свердловского областного суда

В понедельник Свердловский областной суд рассмотрел апелляции прокурора и потерпевшей на постановление Чкаловского районного суда, который в августе 2021 года даровал условно-досрочное освобождение Дмитрию Лошагину, осуждённому в июне 2015 года за убийство жены к десяти годам лишения свободы. Решение об УДО отменено, дело отправлено на новое рассмотрение в первой инстанции, но уже в ином составе суда.

Снисхождения не достоин

После того, как судья областного суда Максим Ашрапов огласил это решение, мать жестоко убитой Дмитрием Лошагиным фотомодели Юлии ПрокопьевойСветлана Рябова вздохнула с нескрываемым облегчением. У неё опять затеплилась надежда, что убийца её дочери, так и не раскаявшийся в содеянном, отсидит отмеренный судом срок лишения свободы до конца.

– Он так и не осознал того, что совершил, – с болью объясняла судье Светлана Рябова, почему возражает против условно-досрочного освобождения Дмитрия Лошагина. – Извинений от него я так и не дождалась, и нанесённый ущерб он погасил лишь перед тем, как подошло время просить о сокращении срока лишения свободы. Ни извинения его, ни деньги мне не нужны, они не вернут дочь. Я всё это рассказываю, чтобы вы поняли, что этот человек не достоин снисхождения.

По-иному отреагировал на апелляционное постановление областного суда осуждённый. Дмитрий Лошагин, который во время судебного заседания держался самоуверенно, говорил громко и напористо, заметно сник, голос его при ответе на вопрос судьи, понятно ли ему решение, звучал подавленно. Впрочем, у него и его адвоката есть возможность обжаловать апелляционное постановление областного суда в седьмом суде кассационной инстанции, расположенном в Челябинске. Скорее всего, они ею воспользуются. Так что длинной череде судебных процессов по делу Лошагина конца пока не видно. А их с момента трагических событий августа 2013 года состоялось множество.

Напомним кратко хронологию событий восьмилетней давности. Жена известного екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина Юлия Прокопьева пропала в августе 2013 года после вечеринки в их элитной квартире в центре Екатеринбурга. Пропажа молодой женщины обеспокоила её брата, мать, друзей, только муж признаков волнения не проявлял, утверждал, что Юля просто куда-то уехала. Через несколько дней неподалеку от посёлка Решёты под Первоуральском нашли обгоревший труп. Генетическая экспертиза установила, что это тело Юлии Прокопьевой, что перед смертью она была жестко изнасилована.

Вскоре подозрение пало на Дмитрия Лошагина. На первом допросе он сознался в убийстве, но потом стал от своих слов яростно открещиваться, заявляя, что признательные показания он дал под давлением оперативников. Суды первой инстанции дважды – в декабре 2014 года и в феврале 2015 года – выносили Дмитрию Лошагину оправдательные приговоры. Однако Свердловский областной суд их отменял по жалобам адвокатов потерпевших.

Лишь с третьей попытки, после того как специалистам удалось восстановить записи видеокамер в день исчезновения Юлии Прокопьевой, изучить их и собрать другие доказательства, вина Дмитрия Лошагина стала очевидной. В июне 2015 года в Октябрьском районном суде ему огласили приговор: 10 лет колонии строгого режима. И взяли под стражу в зале суда.

Борьба за свободу

Сначала Дмитрия Лошагина этапировали в исправительную колонию №54 в Новой Ляле. Но через несколько лет его перевели в ИК-10 в Екатеринбурге. Перевод состоялся после скандального видеообращения, в котором Дмитрий Лошагин заявил о том, что боится преследований за разоблачения жестоких нравов в новолялинской колонии. Действительно, в 2016 году началось расследование деятельности тогдашнего заместителя начальника ИК-54 Рафика Зинатуллина и его подельников. В мае 2019 года их признали виновными в издевательствах над заключёнными и приговорили к различным срокам лишения свободы.

Однако в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области мотивы публичного выступления Дмитрия Лошагина объяснили желанием попиариться и перебраться в Екатеринбург, чтобы там попытать счастья добиться смягчения неотбытой части наказания. Эта версия косвенно подтвердилась: первое его ходатайство о выходе на свободу досрочно Новолялинский районный суд отклонил, а в Чкаловском районном суде Екатеринбурга он своего добился, хотя и не сразу.

В октябре 2019 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал Лошагину в удовлетворении ходатайства о замене наказания на более мягкий его вид. На следующий год Лошагин подал новое ходатайство, и на этот раз суд его удовлетворил, заменил три года неотбытого срока в колонии на ограничение свободы. Впрочем, позже тот же суд это решение отменил, удовлетворив апелляцию прокурора.

3 августа 2021 года в Чкаловском районном суде рассматривали очередное ходатайство Дмитрия Лошагина. Против его удовлетворения возражали многие. Старший помощник Свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Михаил Лебедев обращал внимание суда на то, что осуждённый так и не признал свою вину, не принёс извинения потерпевшим. Администрация исправительного учреждения указывала на то, что осуждённый подвергался взысканиям, отрицательно влиял на некоторых заключённых. Тем не менее было принято решение выпустить Дмитрия Лошагина на волю по УДО.

«Это страшный человек»

Если прокуроры и адвокаты потерпевших, настаивая на том, что убийца должен отбыть наказание полностью, оперировали на судебных процессах юридическими терминами и статьями кодексов, сами потерпевшие взывали не только к закону, но и к чувству справедливости.

– Он страшный человек. Простые люди для него – никто, – охарактеризовала поведение Дмитрия Лошагина мать убитой. – На первом суде он сказал такую фразу: «Мне не нужно исправляться», он считает, что всё правильно сделал.

Во время последнего апелляционного рассмотрения в областном суде мы снова услышали примерно те же самые слова и от Светланы Рябовой, и от Дмитрия Лошагина.

– Это страшный человек, я его боюсь, – взволнованно призналась судье Светлана Рябова. – Он пять лет не давал мне вступить в права наследства, пытался отсудить у меня имущество убитой им Юлии. Простите, что не могу сдержать эмоций, но я не знаю, чего от него ожидать, когда он выйдет на свободу. За семь с лишним лет в колонии он ничуть не исправился.

– Я и не нуждаюсь в исправлении, – надменно заявил в ответном слове осуждённый.

Свои претензии к Дмитрию Лошагину высказала в суде и его бывшая супруга Татьяна Лошагина. За время отсидки алименты на сына от первого брака он не выплачивал. В итоге накопился долг более двух миллионов рублей. Когда этот вопрос возник на последнем процессе в областном суде, адвокат Дмитрия Лошагина безапелляционно заявил, что одним из условий применения УДО является погашение вреда, причинённого преступлением, об алиментах же в статье 79 Уголовного кодекса речи не идёт.

В общей сложности в судах разных инстанций состоялась уже чёртова дюжина процессов по делу Дмитрия Лошагина. Очередной, полноценный, со стадии подготовки к судебному заседанию состоится по апелляционному постановлению облсуда в Чкаловском районном суде. Возможно, и алименты на сына с нерадивого отца придётся взыскивать через суд. «ОГ» будет следить, чем предстоящие разбирательства закончатся.