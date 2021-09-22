ПАСЕ выбрала кандидата на должность нового судьи Европейского суда по правам человека от России

Выборы судей намечены на 28 сентября. Фото: Владимир Мартьянов

Глава департамента политики и сотрудничества в области прав человека Совета Европы Михаил Лобов рекомендован на должность судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от России. Решение принято по итогам заседания комиссии по выборам судей.

Как сообщили в пресс-службе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), полномочия действующего судьи ЕСПЧ от России Дмитрия Дедова истекают в конце декабря 2021 года.

Напомним, что судей от государств-членов Совета Европы ПАСЕ выбирает из трёх кандидатов, которые были представлены властями страны. В список, который минувшим летом Президент России Владимир Путин представил в Страсбург, также вошли доцент кафедры коммерческого права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бушев и судья Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ Наталья Павлова.

Собеседования кандидатов с членами комиссии ПАСЕ состоялись на прошлой неделе. В итоге эксперты пришли к выводу, что Михаил Лобов является наиболее квалифицированным кандидатом. Из проекта повестки дня ближайшей сессии ПАСЕ следует, что выборы судей от ряда стран, в том числе России, намечены на 28 сентября.

Напомним, в июле Россия подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу на Украину. Это первое обращение нашей страны в этот суд. Жалоба связана с событиями, которые произошли после насильственной смены власти на Украине в феврале 2014 года.