В Екатеринбурге задержали замначальника отдела полиции по подозрению в коррупции

Замначальника отдела полиции №4 в Екатеринбурге подозревают в получении взятки. Он задержан.
Вместе с ним также был задержан бывший оперуполномоченный. Подозреваемых выявили региональная ФСБ и подразделение собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Об этом сообщил корреспонденту "Областной газеты" начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.
"В настоящее время задержанный майор 1985 года рождения и предполагаемый 30-летний соучастник преступления, бывший оперуполномоченный УМВД по Екатеринбургу содержатся под стражей в порядке ст. 91 УПК РФ (Основания задержания подозреваемого - прим. "ОГ")", - рассказал Валерий Горелых.
Имя замначальника не раскрывается, но СМИ называют его фамилию - Алексеев. Сейчас проводится служебная проверка. Если причастность подозреваемых подтвердится, они понесут уголовную ответственность.
Напомним, накануне прошли обыски у главы администрации Тугулымского городского округа. Его подозревают в мошенничестве.
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