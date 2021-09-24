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24 сентября 2021, 19:31

Екатеринбуржца приговорили к 12 годам колонии за валютные махинации почти на 107 миллионов

Весы Фемиды

Железнодорожный районный суд Екатеринбург вынес приговор жителю уральской столицы Алексею Бужину за валютные махинации. Фото: Владимир Мартьянов.

Железнодорожный районный суд Екатеринбург вынес приговор жителю уральской столицы Алексею Бужину за валютные махинации на общую сумму 106,9 млн рублей. Ему назначили 12 лет колонии общего режима и штраф в размере 1,2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с декабря 2013 года по январь 2014 года Алексей Бужин совершил операции по переводу денег на банковские счета юрлиц КНР в иностранной валюте, используя расчётный счёт подконтрольного юридического лица на территории РФ. Общая сумма совершённых им переводов в рублёвом эквиваленте превышает 106,9 млн рублей. Кроме того, осуждённый передал филиалу коммерческого банка документы, содержащие заведомо недостоверную информацию о целях, основаниях и назначении переведённых средств.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета не резидентов РФ с использованием подложных документов, с причинением ущерба в особо крупном размере). С учётом ранее назначенного наказания суд приговорил Алексея Бужина к 12 годам колонии общего режима и выплате штрафа в размере 1,2 млн рублей.

Приговор суда ещё не вступил в законную силу.

Областная газета Свердловской области

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