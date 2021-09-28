Темы дня

Общество / Суды и криминал
28 сентября 2021, 17:33

СКР возбудил уголовное дело против Алексея Навального о создании экстремистского сообщества

Вывеска СКР

Уголовное дело возбудил СКР. Фото: Алексей Кунилов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Алексея Навального и его соратников. Они обвиняются в создании экстремистского сообщества и участии в нём.

Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом) в отношении А. Навального, Л. Волкова, И. Жданова и иных лиц, и по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) в отношении Л. Соболь, Г. Албурова, Р. Шаведдинова, В. Гимади, П. Зеленского, Р. Мулюкова и иных лиц", - говорится в сообщении ведомства.

Следователи установили, что Алексей Навальный создал экстремистское сообщество и руководил им совместно с Волковым и Ждановым. Чтобы сообщество функционировало, фигуранты дела организовали восемь коммерческих организаций и некоммерческих организаций-фондов.

Позже Навальный с соратниками создали движение "Штабы Навального" (признаны в РФ экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены). В него вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади, Зеленский и Мулюков.

Напомним, в Екатеринбурге не раз проходили несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера. В последний раз в конце января на акцию вышло более 2 тысяч горожан.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.09.2021, 18:21 / Общество
Огнеборцы ликвидировали в Сысерти масштабный пожар на мебельной фабрике
28.09.2021, 18:03 / Общество
В Екатеринбурге обсуждают проект реконструкции каменного моста на Малышева
28.09.2021, 17:50 / Общество
На Среднем Урале из воинской части сбежал срочник с оружием
28.09.2021, 17:33 / Общество
СКР возбудил уголовное дело против Алексея Навального о создании экстремистского сообщества
28.09.2021, 17:17 / Общество
РЖД запустила из Екатеринбурга в Сургут скорый поезд