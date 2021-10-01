Дело о банкротстве Сысертского хлебокомбината по иску Торгового дома "Развитие" прекращено

Иски на банкротство Сысертского хлебокомбината подали несколько кредиторов предприятия. Фото: Алексей Кунилов.

В Арбитражном суде Свердловской области рассмотрели дело о банкротстве ООО "Сысертский хлебокомбинат" по иску одного из кредиторов предприятия - Торгового дома "Развитие". По решению суда дело было прекращено.

Заседание, где рассматривалось дело, состоялось 30 сентября. Иски на банкротство Сысертского хлебокомбината подали несколько кредиторов предприятия, из которых первым был ТД "Развитие".

"Заявление Торгового дома было признано необоснованным и производство по делу было прекращено", - сообщили "Областной газете" в пресс-службе Арбитражного суда.

В случае с другим кредитором, подавшим иск на признание хлебокомбината банкротом, - налоговой - дело на данный момент оставлено без изменений.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что ещё с 31 августа сотрудники Сысертского хлебокомбината начали обращаться с вопросами о перспективах своего трудоустройства в местный центр занятости. Между тем следственное управление СКР по Свердловской области организовало проверку сообщений о том, что сотрудникам Сысертского хлебокомбината не выплачивают зарплаты. Позже стало известно, что руководство хлебокомбината не планирует возобновлять свою работу.

Больше подробностей в материале "ОГ".

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