Бывшая замглавы Минпросвещения РФ объявлена в федеральный розыск

Марине Раковой заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Фото: Алексей Кунилов.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что экс-заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова объявлена в розыск. Ей заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Марина Ракова может скрываться на территории Украины. Следственный комитет России планирует объявить экс-замглавы Минпросвещения в международный розыск.

30 сентября Тверской суд Москвы отправил бывшего гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Максима Инкина и его экс-заместителя Евгения Зака на два месяца в СИЗО. Их подозревают в совершении крупного мошенничества по уголовному делу, в котором фигурирует Марина Ракова.

Незадолго до своего назначения на пост замглавы Минпросвещения Марина Ракова возглавляла ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". В 2019 году, когда она уже занимала пост заместителя министра, Ракова добилась выделения Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, предназначенных для выполнения госконтрактов в рамках нацпроекта "Образование". На тот момент гендиректором фонда был Максим Инкин, а его заместителем - Евгений Зак.

По версии следствия, Инкин и другие фигуранты дела похитили выделенные бюджетные средства. В рамках этого же дела обыски прошли и у Марины Раковой.