В Грузии задержан экс-президент Михаил Саакашвили

Михаилу Саакашвили грозит от 9 лет тюремного заключения. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили, заочно приговорённый к лишению свободы по нескольким делам, был задержан 1 октября. Ему грозит от 9 лет тюремного заключения.

После задержания Михаила Саакашвили сразу доставили в Руставскую тюрьму.

"Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан. <...> Правоохранительные органы Грузии владели информацией о его передвижении ещё на Украине. Процесс был под полным контролем", - передаёт слова Ираклия Гарибашвили ТАСС.

Отметим, что сегодня Михаил Саакашвили заявил о своём возвращении в Грузию спустя 8 лет на странице в Facebook. Он также опубликовал видео, в котором утверждал, что он находится в Батуми.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. За несколько дней до истечения президентского срока он покинул страну. Против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых в 2018 году были вынесены заочные приговоры.

Экс-президента приговорили к трём годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединённого банка Грузии Сандро Гиргвлиани в 2006 году и к шести годам колонии за избиение депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.