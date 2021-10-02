Владимир Путин назначил новых председателей районных судов в Свердловской области

Председатели районных судов в Свердловской области назначены Президентом РФ на 6-летний срок полномочий. Фото: Владимир Мартьянов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и о представителях Президента в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ. В Свердловской области назначены председатели трёх районных судов и один зампредседателя.

Согласно документу, председателем Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга стал Александр Тараненко. До этого он был зампредседателя Ленинского районного суда по уголовным делам.

Председателем Тагилстроевского районного суда назначена Светлана Вахрушева (до этого работала судьёй этого суда), Верхнесалдинского районного суда - Марина Сенникова (была зампредседателя данного суда), а зампредседателя Красногорского районного суда Каменска-Уральского стала Марина Безукладникова (ранее была назначена судьёй этого суда).

Все они назначены Президентом РФ на 6-летний срок полномочий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.