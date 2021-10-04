Игорь Плаксин, осужденный на шесть лет за хищение 2,5 млрд рублей, хочет обжаловать решение

Игорю Плаксину вынесли приговор 24 сентября. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Игорь Плаксин подал апелляцию. Ранее Чкаловский районный суд признал его виновным в хищении свыше 2,5 миллиарда рублей.

Тогда суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы. Игорь Плаксин не согласен с таким приговором.

"Плаксин подал апелляционную жалобу на приговор", - сообщили корреспонденту "Областной газеты" в Чкаловском суде Екатеринбурга.

Напомним, гособвинитель просил для подсудимого семь лет условно, но суд приговорил его к реальному сроку. Итоговое заседание состоялось 24 сентября.

В материале "Областной газеты" можно подробнее прочитать о расследовании этого дела.