Игорь Плаксин, осужденный на шесть лет за хищение 2,5 млрд рублей, хочет обжаловать решение

Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Игорь Плаксин подал апелляцию. Ранее Чкаловский районный суд признал его виновным в хищении свыше 2,5 миллиарда рублей.
Тогда суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы. Игорь Плаксин не согласен с таким приговором.
"Плаксин подал апелляционную жалобу на приговор", - сообщили корреспонденту "Областной газеты" в Чкаловском суде Екатеринбурга.
Напомним, гособвинитель просил для подсудимого семь лет условно, но суд приговорил его к реальному сроку. Итоговое заседание состоялось 24 сентября.
В материале "Областной газеты" можно подробнее прочитать о расследовании этого дела.