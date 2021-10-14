Пермскому стрелку предъявили обвинение по делу о массовом убийстве в вузе

Следователи ходатайствуют об избрании меры пресечения пермскому стрелку. Фото: Алексей Кунилов

Следственный комитет России предъявил обвинение молодому человеку, устроившему стрельбу в пермском вузе. Он признал свою вину.

Сейчас следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения для убийцы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу СКР Александра Бастрыкина.

"Он (обвиняемый - прим. "ОГ") признал вину в полном объёме. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал агентству Александр Бастрыкин.

Он также добавил, что сейчас его состояние здоровья позволяет проводить с ним следственные действия. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.

Напомним, инцидент произошёл 20 сентября около 11 часов утра. 18-летний Тимур Бекмансуров проник на территорию кампуса Пермского университета с огнестрельным оружием и открыл стрельбу на улице. Затем продолжил стрелять в корпусе университета. В результате шесть человек погибли, 47 пострадали. При задержании стрелка ранили. Сначала сообщалось, что он погиб, но злоумышленник выжил. Он был в тяжёлом состоянии в реанимации.