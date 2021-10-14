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14 октября 2021, 17:53

Пермского стрелка арестовали на два месяца

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Стрелок отправится под арест на два месяца. Фото: Алексей Кунилов

В Перми прошло выездное заседание суда, где избрали меру пресечения для студента, устроившего стрельбу в местном вузе. Его арестовали на два месяца.

Заседание Дзержинского районного суда прошло в больнице в выездном формате. Об этом сообщает ТАСС. Его заключили под стражу на два месяца, до 13 декабря. Обвиняемый не возражал против избрания такой меры пресечения. 

Напомним, 20 сентября около 11 часов утра 18-летний Тимур Бекмансуров проник на территорию кампуса Пермского университета с огнестрельным оружием и открыл стрельбу на улице. Затем продолжил стрелять в корпусе университета. В результате шесть человек погибли, 47 пострадали.

При задержании стрелка ранили. Сначала сообщалось, что он погиб, но злоумышленник выжил. Стрелок был в тяжёлом состоянии в реанимации. Накануне ему предъявили обвинение по п."а" ч. 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц), юноше грозит пожизненный срок.

Областная газета Свердловской области

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