В Среднеуральске возбудили уголовное дело, связанное с реконструкцией очистных сооружений

Материальный ущерб от злоупотребления полномочиями составил 21 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов

По материалам прокуратуры возбуждено и расследуется уголовное дело, связанное с реконструкцией очистных сооружений в Среднеуральске. Установлены факты злоупотребления должностными полномочиями при принятии работ.

Нарушения выявлены в ходе проверки исполнения бюджетного законодательства при исполнении муниципального контракта.

По данным прокуратуры Свердловской области, в августе 2019 года МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" заключило контракт с ООО "Среднеуральское стройуправление" на реконструкцию очистных сооружений в городе. Сумма контракта составила 625,9 млн рублей. Работы велись за счёт средств областного и местного бюджетов в рамках региональной госпрограммы "Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года". Подрядчик должен был завершить их к июлю 2021 года.

"В нарушение требований бюджетного законодательства должностными лицами МКУ "Управление ЖКХ" неправомерно приняты и оплачены работы по разработке рабочей документации подрядчику ООО "Среднеуральское стройуправление", не предусмотренные сметой контракта, что повлекло существенное нарушение интересов муниципального учреждения, выразившееся в причинении материального ущерба на сумму 21 млн рублей", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Материалы направлены в следственные органы. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Добавим, что сегодня СМИ сообщают об обысках в управлении ЖКХ Среднеуральска. "Следователи СУ СК России по Свердловской области при поддержке оперативников ФСБ проводят в управлении обыски. Причина - уголовное дело о злоупотреблении полномочиями", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В пресс-службах регионального управления ФСБ и СУ СКР ситуацию пока не комментируют.

Напомним, что в конце января дума Среднеуральска приняла отставку Андрея Зашляпина, занимавшего пост главы городского округа с весны 2019 года. С требованием о прекращении его полномочий в конце 2020 года выступила свердловская прокуратура. По данным местных СМИ, претензии надзорного ведомства были связаны со строительными компаниями, которыми ранее владел Зашляпин. Обязанности главы Среднеуральска были возложены на Александра Ковальчика, который ранее покинул мэрию уральской столицы. В апреле этого года он был избран главой городского округа.

В этом году в мэрии Среднеуральска уже проходили обыски - по уголовному делу о служебном подлоге.