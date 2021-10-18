Обвиняемому в продаже контрафактного алкоголя в Екатеринбурге продлили срок задержания

Обвинение мужчине планируют предъявить в течение ближайших трёх дней. Фото: скриншот из видео в группе Чкаловского районного суда Екатеринбурга "ВКонтакте".

Чкаловский районный суд Екатеринбурга продлил срок задержания 54-летнего Надира Мамедова, подозреваемого в продаже контрафактного алкоголя, от которого погибли 18 свердловчан. Обвинение мужчине планируют предъявить в течение ближайших трёх дней.

Рассмотрение материалов по избранию меры пресечения в отношении Надира Мамедова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которая повлекла по неосторожности смерть двух или более лиц"), состоялось 18 октября. Отметим, что помимо Мамедова по делу проходит ещё один мужчина - Армен Аветисян.

По ходатайству прокурора судья принял решение продлить задержание Мамедова до предоставления дополнительных доказательств, подтверждающих обоснованность избрания меры пресечения.

"Суд постановил продлить подозреваемому Мамедову Надиру срок задержания на 72 часа, то есть до 17:35 21 октября. Постановление может быть обжаловано в течение трёх суток с момента его вынесения", - заявил судья.

В ближайшие трое суток подозреваемому должны предъявить обвинение и выйти с ходатайством об аресте. Сам Надир Мамедов сказал, что не планирует скрываться от следствия.

Читайте также:

Свердловчанам напомнили о смертельном риске при употреблении нелегального алкоголя.

Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о массовом отравлении свердловчан алкоголем.

В Екатеринбурге вынесен приговор мужчинам, продававшим алкоголь с токсичными микропримесями.